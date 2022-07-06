Помер генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо

Він був генсеком ОПЕК два терміни поспіль з травня 2016 року.

Помер генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), нігерієць Мухаммед Баркіндо.

Про це повідомив у Twitter глава Нігерійської національної нафтової корпорації (NNPC) Меле Каярі.

“Ми втратили нашого шановного Мухаммеда Баркіндо. Він помер приблизно о 23:00 вчора, 5 липня 2022 року. Безумовно, це велика втрата для його найближчих родичів, NNPC, нашої країни Нігерії, ОПЕК і світової енергетичної спільноти”, – написав він.

We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly. — Mele Kyari (@MKKyari) July 6, 2022

Новину також підтвердили два джерела в ОПЕК.

Кар’єра 63-річного Баркіндо становила більш як чотири десятиліття і включала роботу в NNPC, Duke Oil, Міністерстві закордонних справ і Міністерстві енергетики Нігерії, а також в ОПЕК.

Нагадаємо, ОПЕК прогнозує уповільнення зростання попиту на нафту у світі наступного року до 2 млн барелів на добу з 3,36 млн цього року.