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Провідні країни Європи відбудовуватимуть Україну, – Гайдай

Попередньо план оцінюють у 750 мільярдів доларів.

Провідні країни Європи відбудовуватимуть Україну, – Гайдай
Фото: надано пресслужбою

Чехія, Фінляндія та Швеція братимуть участь у відновленні Луганщини.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

У швейцарському Лугано триває конференція, на якій українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем презентує план післявоєнної відбудови країни, який включає 24 томи напрацювань Нацради відновлення України.

Попередньо план оцінюють у 750 мільярдів доларів. За словами прем'єра, основними джерелами відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. За різними оцінками, це від 300 до 500 млрд доларів. Крім того, планується залучити гранти та кредити міжнародних організацій та країн-партнерів. Іншими джерелами мають стати інвестиції приватного сектора, а також позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій.

План відбудови розділений на три етапи, провідним країнам світу запропоновано взяти безпосередню участь у відновленні України.

Вже відомо про рішення деяких країн взяти участь у відбудові.

"Зокрема, Чехія, Фінляндія та Швеція братимуть участь у відновленні Луганщини. Швейцарія відбудовуватиме Одещину, Ірландія – Рівненщину, Німеччина – Чернігівщину, Канада – Сумщину, США та Туреччина – Харківщину, Бельгія – Миколаївщину, Швеція та Нідерланди – Херсонщину, Норвегія – Кіровоградщину, Австрія – Запоріжжя, Польща та Італія – Донеччину", – повідомляє очільник Луганської ОДА.

Нагадаємо, вчора Зеленський відкрив у Лугано Конференцію з питань відновлення України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських "зелених" проєктів.

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