Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських “зелених” проєктів, - Шмигаль

Проєкти будуть реалізовуватись після завершення війни з Росією.

Сьогодні в швейцарському Лугано, де в ці дні проходить масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України, було підписано угоду, в якій ідеться про "зелені" проєкти у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму офіційному каналі у Telegram.

"Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед "зелену" трансформацію країни. В обмін на "зелені" інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом'якшення зміни клімату", - повідомив Прем'єр-міністр України.

Він також зазначив, що перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо максимального розширення коаліцію відновлення України.

Нагадаємо, за словами Дениса Шмигаля, на конференції Україна робитиме наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій.

Раніше 21 квітня 2022 року Президентом України була утворена Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Про її роботу в колонці на LB.ua розмірковує експерт з державного управління та Міністр КМУ в 2016-2019 роках Олександр Саєнко.