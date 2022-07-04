Легкові авто, мобільні та помідори: що завозили по пільговому розмитненню

З 1 липня в Україні перестали діяти пільги на імпорт товарів та авто – відповідний законопроект №7418 напередодні підписав президент. Які наслідки можна очікувати від цього рішення, вже писав раніше . А зараз можна підвести підсумки, як за три місяці українські громадяни та бізнес скористалися можливостями ввозити товари безкоштовно.

Найбільш обговорювана категорія – це, звичайно, авто. Навколо доцільності пільг на розмитнення імпортного транспорту точилися найзапекліші дискусії.

Фото: ГПСУ

З 1 квітня по 30 червня включно в Україну завезли 236 792 автівки. Найбільші обсяги ввезення авто припали на червень – 105,3 тисячі (44% від всього імпорту). Очікувано, в останні дні до скасування пільги обсяг ввезених авто за добу збільшився до 7500 машин, тоді як у травні цей показник становив 98, а у квітні всього 33,5.

Всього за три місяці було ввезено транспортних засобів на суму приблизно $1,117 млрд.

Найбільше по кількості і по вартості в Україну завезли легкових авто – 225 193 штук на суму $981,3 млн. 83% машин були ввезені вартістю в середньому до $6 тис. Автівок вартістю $6-10 тис. – десь 9,8%, $10-30 тис. – 5,9%. Машин вартістю понад $30 тис. завезли 2010 штук, що в загальному обсязі становить лише 0,9%.

Середній вік завезених становить 14 років, середній рік випуску імпортованих авто – 2008-й.

Найдорожчою ввезеною машиною стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис. Сума митної та податкової пільги на розмитнення суперкару склала $71,3 тис.

Окрім легкових, в Україну по пільговому розмитненню завезли 7372 вантажних авто та мікроавтобусів на суму $91,1 млн, 2703 причепи та напівпричепи на суму $23,77 млн, 1143 мотоцикли на суму $4,2 млн, а також 516 автобусів та пасажирських мікроавтобусів на суму $16,1 млн

Загалом за три місяці сума наданої пільги по імпортним митам а податкам досягла 26,1 млрд грн.

Втім, задоволеними залишилися не всі – продовжують надходити численні нарікання та скарги громадян, які встигли замовити та оплатити автівки за кордоном, але через ускладнену логістику та інші причини авто не встигло заїхати на митну територію України до скасування пільгового режиму розмитнення.

Податкові та митні пільги розповсюджувалися не лише на машини, але й на імпорт товарів.

Для підприємств-імпортерів протягом трьох місяців було скасоване мито, а для спрощенців – мито та ПДВ.

Загалом за три місяці дії пільгового режиму в Україну завезли більше 1,2 млн тон товарів на суму $3,3 млрд. Орієнтовна сума наданої податкової та митної пільги на товари складає 15,8 млрд грн.

ТОП-5 категорій товарів, які завозили в Україну суб’єкти господарювання на спрощеній системі впродовж останніх трьох місяців, виглядають наступним чином:

ТОП 5 товарів, які завозили «спрощенці»:

1. Мобільні телефони на суму $128 млн дол;

2. Помідори на суму 4$0 млн дол;

3. Трактори – на $35 млн дол;

4. Свинина – на $31 млн дол;

5. Шини – на $29 млн.

Якщо скасування мита та ПДВ для імпортних товарів поставило в дискримінаційне становище національного виробника, то з розмитненням авто висновки не такі однозначні. Кейс з нульовим розмитненням ввезених з-за кордону машин показав, що цілком можливо, що після перемоги треба буде розглянути можливість відмовитися від акцизного податку при імпорті авто та знайти більш прийнятний варіант, аби уникнути проблем при розмитненні.