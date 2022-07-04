Виплати військовим та їх сім'ям – питання честі й совісті держави

Критично важливим є соціальне забезпечення наших військових, їх родин, усіх, хто постраждав від російської агресії. Це завдання номер один для держави.

Російська агресія позбавила нас мирного життя і забрала на фронт сотні тисяч чоловіків і жінок. Мільйони українців втратили роботу, тисячі родин втратили годувальників.

700 тисяч захисників зараз боронять нашу країну від російських військових та найманців. До 24 лютого військовослужбовців у складі Збройних сил України було втричі менше.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Скільки отримують військовослужбовці?

Лише за червень нашим захисникам виплатять близько 65 млрд гривень. Це приблизно стільки, скільки за весь минулий рік.

Наші військовослужбовці отримують не лише щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання, а й додаткову винагороду, яку ініціював Президент на період воєнного стану.

Той, хто безпосередньо не залучений до бойових дій, отримує 30 тис. гривень на місяць. Хто бере участь у бойових діях, отримує більше – 100 тис. гривень. Це приблизно 3000 гривень на день. Так у червні частка «бойових» виплат майже 30 млрд гривень.

Виходить, чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більше коштів він отримає. Що виглядає досить справедливо.

Крім того, нещодавно ми звільнили військовослужбовців від сплати військового збору на період воєнного стану. Адже вони й так захищають нашу країну на фронті.

Які виплати при пораненні, контузії чи каліцтві?

Як би нам не хотілося, щоб усі наші хлопці і дівчата повернулися додому здоровими і неушкодженими, та коли війна, поранень не уникнути.

Ще 1 квітня було ухвалено рішення про виплати по 100 тис. гривень військовим, які отримали поранення на війні та перебувають на стаціонарному лікуванні чи у відпустці для лікування.

Більш того, військовослужбовці, які отримали тяжкі травми, контузії, каліцтво внаслідок виконання військового обов’язку можуть отримати одноразову грошову допомогу від держави. Приміром, якщо третя група інвалідності – близько 570 тис. гривень, друга група – 680 тис. гривень. При першій групі – майже мільйон гривень.

Якщо стан здоров'я з часом погіршується – можна отримати одноразову збільшену допомогу.

Проте тут я бачу прогалину. Наразі збільшену допомогу отримують лише ті захисники, у яких погіршення стану здоров'я зафіксовано протягом перших 2-х років після встановлення інвалідності чи втрати працездатності. Та часто ускладнення з’являються пізніше, через 3-5 і більше років. А збільшену допомогу вони вже не можуть отримати.

Таку соціальну несправедливість потрібно усунути. Я зареєстрував законопроєкт, який знімає 2-річне обмеження і дозволяє отримувати збільшену одноразову допомогу ширшому колу військовослужбовців. Впевнений, парламент підтримає таку ініціативу.

Чи зберігаються виплати полоненим та безвісно відсутнім?

Якщо наш захисник потрапив у полон, за ним зберігаються виплати за посадовим окладом, званням тощо - до дня звільнення з полону включно. Отримують члени його родини.

Те ж саме стосується й безвісно відсутніх. Сім’ї щомісячно отримують грошове забезпечення, передбачене рішенням уряду. За весь час, протягом якого зниклий безвісти зберігає цей статус.

Щоправда, якраз у встановленні статусу ми стикаємося з проблемами. Російські військові і найманці не дотримуються жодних правил війни. Вони порушують усі міжнародні угоди. Нам складно фіксувати безвісти зниклих військових.

Тому наразі є необхідність спрощеної процедури встановлення статусу безвісно відсутнього на період воєнного стану. Це прискорить отримання виплат їх родинами.

Якщо військовослужбовець загинув

Загибель військових є болісним питанням для усіх нас і передусім, для сімей загиблих. Жодні виплати не можуть заглушити біль втрати близької людини. Але, безумовно, така допомога від держави є.

Ще на початку війни уряд затвердив виплату у разі загибелі внаслідок участі в бойових діях у розмірі 15 млн гривень. Вони розподіляються між членами сім’ї загиблого, батьками та утриманцями.

Крім того, часто чую питання, чи може родина загиблого отримати доступ до його банківського рахунку. Так, може. Якщо військовослужбовець мав вклад у банку – він переходить його дітям, дружині чи чоловіку, батькам, утриманцям – після визначення їх спадкоємцями.

Держава забезпечує усі гарантовані виплати

Зараз наш бюджет гостро відчуває брак коштів. Нам потрібно утримувати економіку «на плаву», нам потрібно відбудовувати те, що зруйнували окупанти. Грошей на усе не вистачає, це зрозуміло.

Проте держава має, як кажуть, «хоч з сорочки вистрибнути», але виплати родинам наших захисників забезпечити. Передусім, це справа честі й совісті.

І наразі держава виконує свій обов’язок. Так, починаючи з 24 лютого видатки на виплати у разі інвалідності чи загибелі військовослужбовців було збільшено на майже 20 мільярдів гривень, станом на зараз це понад 23 мільярди. Сім’ям загиблих з початку року виплачено 14,5 млрд гривень.

Ті, хто захищає нашу країну, хто отримав поранення чи опинився в полоні, хто втратив на війні чоловіка чи дружину, сина чи доньку – гарантовано отримують допомогу від держави.

Російська агресія змусила нас перейти від режиму послідовної розбудови, до режиму ситуаційної перебудови. Ми тримаємо удар. На фронті і в тилу. Кожен робить усе можливе для нашої перемоги. Кожен на своєму місці.

Дуже важливо, щоб наші захисники і їхні родини почувалися захищеними і могли розраховувати на підтримку держави. Ми обов’язково переможемо і будемо ще сильнішими.