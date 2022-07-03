НБУ не скористався можливістю обговорити підвищення облікової ставки до 25%, - Шмигаль

Водночас Шмигаль вважає, що в уряду немає напружених стосунків з НБУ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що при прийнятті рішення про підвищення облікової ставки до 25% НБУ не скористався можливістю обговорити це питання і його довгострокові впливи.

Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю LB.ua.

"На жаль, при прийнятті рішення про 25% (облікова ставка - ред.), Національний банк не скористався можливістю скликати Раду фінансової стабільності, обговорити це питання і його довгострокові впливи на економіку нашої держави. Ми, як уряд, із задоволенням взяли б участь у такому засіданні Ради фінансової стабільності. Ця опція у Національного банку була, є, залишається, і, звичайно, я закликаю Нацбанк при прийнятті таких доленосних рішень скликати Раду фінстабільності та залучати уряд для більш скоординованої спільної роботи", - сказав він.

Водночас Шмигаль вважає, що в уряду немає напружених стосунків з Національним банком.

"Ще раз повторюю: Нацбанк – незалежний регулятор, але я завжди закликав до спільної, скоординованої роботи і буду до цього закликати. Для цього є всі інструменти, тому ніяких сигналів – ні надводних, ні підводних – ми нікому не передавали. Ми лише закликаємо під час війни скоординовано та зважено підходити до рішень, які впливають на економіку", - додав керівник уряду.

Облікова ставка НБУ – це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.

Нагадаємо, що 2 червня Правління Національного банку рекордно підвищило облікову ставку з 10% одразу до 25% річних. У квітні Нацбанк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 10%.