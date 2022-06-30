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Арахамія заперечив плани відправити Шмигаля у відставку

Кадрові зміни серед інших членів уряду можливі, оскільки ротація відбувається постійно. 

Арахамія заперечив плани відправити Шмигаля у відставку
Фото: Пресслужба КМУ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив поширену журналістами інформацію про те, що премʼєр-міністра Дениса Шмигаля восени нібито планують відправити у відставку.

У Телеграм-каналі Арахамія написав, що питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється. 

Шмигаль, за словами Арахамії, "сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань". 

"Що стосується інших членів уряду, то точкові ротації в Кабінеті Міністрів відбуваються на постійній основі. Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", – пообіцяв він.

Дані про можливу підготовку заміни голови уряду поширила УП. Журналісти з посиланням на джерела написали, що "у владі придивляються одразу до п’ятьох варіантів на заміну Шмигалю".

За час повномасштабного вторгнення в українському уряді змінився один міністр – агрополітики. 

Денис Шмигаль очолює український уряд вже з весни 2020. 

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