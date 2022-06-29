Це стосуватиметься учасників бойових дій та тих, хто втратив авто через війну.

У Раді пропонують повернути безмитне ввезення автівок. Однак лише для учасників бойових дій та фізичних осіб, які втратили свої транспортні засоби внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією окупантів.

Відповідний проєкт закону зареєстрований на сайті парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Законопроєктом пропонується "надання можливості учасникам бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, з моменту початку дії воєнного стану, а також фізичним особам - власникам транспортних засобів, які визнані фізично знищеними внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації ввезти легкові транспортні засоби без сплати податків", - зазначено в пояснювальній записці.

Звільнення від оподаткування не застосовується до транспортних засобів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом або з окупованої території України.

"Транспортний засіб, який був звільнений від оподаткування не може бути відчужений та/або переданий у володіння, користування або розпоряджання (в тому числі на підставі довіреності) третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації, а у випадку відчуження такого транспортного засобу третім особам, сума несплаченого мита, у зв’язку зі звільненням від оподаткування, підлягає сплаті за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні транспортного засобу на митну територію України", - додають автори законопроєкту.

Проєкт надано для ознайомлення профільного Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, торік у вересні КМУ схвалив експериментальний проєкт, за яким українці дали можливість розмитнити автомобіль через Дію.

У Державній митній службі також заявляли, що спрощене митне оформлення транспортних засобів призвело до масового ввезення в Україну авто.