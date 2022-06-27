​Зеленський запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, корисних для України

Президент Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні саміту лідерів "Групи семи", який триває в Німеччині.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський подякував G7 за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора. Він також наголосив на важливості рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

"Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо", – зазначив президент.

Зеленський запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними як для України, так і для всієї Європи. Зокрема, він запропонував долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України. Глава держави наголосив, що ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Зеленський також зазначив, що наша держава потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту. За його словами, Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку. Глава держави наголосив, що повернення людей до роботи дасть змогу запустити економічні процеси в населених пунктах, адже сьогодні щомісячний дефіцит бюджету нашої країни становить 5 млрд дол. США.

Президент наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна й закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Крім того, глава держави зробив акцент на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, яка експортується. Зеленський висловив сподівання, що Державний департамент США підтримає рішення щодо визнання РФ державою – спонсором тероризму.

Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених або арештованих російських активів, що має стати одним з найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.

Нагадаємо, лідери Великої сімки зобов’язуються надавати безстрокову підтримку Україні.