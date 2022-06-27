Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва

Сьогодні президентка Молдови Майя Санду прибула в Україну з робочим візитом. В ході візиту запланована її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сайт Адміністрації президента Молдови.

"Президентка Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві", – йдеться в повідомленні.

Також в ході візиту Санду відвідає Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Раніше повідомлялося про те, що Санду має намір відвідати Україну, але з міркувань безпеки її візит не анонсувався.

Нагадаємо, що 23 червня Молдова, як і Україна, отримала статус кандидата у члени Євросоюзу.