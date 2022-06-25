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Рада працюватиме в турборежимі, щоб Україна виконала всі зобов'язання щодо вступу в ЄС, - Стефанчук

Законодавчі акти, які потрібні для вступу, представлять українцям.

Рада працюватиме в турборежимі, щоб Україна виконала всі зобов'язання щодо вступу в ЄС, - Стефанчук
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент працюватиме в турборежимі, щоб Україна до 2025 року виконала всі зобов'язання, пов'язані з її повноцінним членством в ЄС.

Про це Стефанчук написав у своєму Facebook.

У коментарі журналістам спікер ВР повідомив, що парламент напрацьовує "ті законодавчі акти, які вкрай необхідні і які будуть зараховані Україні як виконання вимог щодо європейської інтеграції, щодо набуття повноцінного членства в Європейському Союзі".

"Ми вийдемо на комплексний план цих робіт. Я думаю, що ми обов'язково представимо їх суспільству - перелік тих законодавчих актів і план їх прийняття у Верховній Раді України. Тому що ми хочемо, щоби все відбувалося прозоро, стабільно і прогнозовано", - сказав Голова Верховної Ради.

Стефанчук висловив думку, що при голосуваннях "за парламентом ніяких затримок не буде".

"Парламент буде робити все для того, щоби 2025 рік став тим роком, коли Україна виконає всі зобов'язанння, пов'язані з її потенційним членством в Європейському Союзі. А парламент, я думаю, справиться ще швидше. Точно так само як ми швидко справилися з урядом, заповнюючи опитувальник", - додав спікер ВРУ.

Нагадаємо, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк прогнозує вступ України до Європейського Союзу у 2029 році.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство у ЄС за спрощеною процедурою.

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