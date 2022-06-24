​Прокуратура завершила досудове розслідування в справі про узурпацію влади Януковичем

Стороні захисту надано доступ до матеріалів, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Завершено досудове розслідування щодо обставин захоплення державної влади експрезидентом України Віктором Януковичем та пособництва в цьому ексзаступника міністра юстиції.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року колишній президент України за пособництва заступника міністра юстиції України та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які належали до компетенції законодавчої та виконавчої влади", - йдеться у повідомленні.

Оскільки колишні чиновники тривалий час переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Державне бюро розслідувань за спеціальною процедурою.

"Стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених (in absentia)", - поінформували в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, справа проти Януковича за ч. 1 ст. 109 КК України (захоплення влади) стосується повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Однак, восени 2010 року Конституційний Суд визнав цей закон нелегітимним і повернув у дію Конституцію 1996 року. Кримінальні провадження у справі про узурпацію влади Януковичем відкрито проти сімох суддів КСУ.

Після втечі Януковича з України у 2014 році Верховна Рада відновила дію Конституції в редакції 2004 року.