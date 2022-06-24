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​Прокуратура завершила досудове розслідування в справі про узурпацію влади Януковичем

Стороні захисту надано доступ до матеріалів, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

​Прокуратура завершила досудове розслідування в справі про узурпацію влади Януковичем
Фото: ЕPA/UPG

Завершено досудове розслідування щодо обставин захоплення державної влади експрезидентом України Віктором Януковичем та пособництва в цьому ексзаступника міністра юстиції.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року колишній президент України за пособництва заступника міністра юстиції України та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які належали до компетенції законодавчої та виконавчої влади", - йдеться у повідомленні.

Оскільки колишні чиновники тривалий час переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Державне бюро розслідувань за спеціальною процедурою.

"Стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених (in absentia)", - поінформували в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, справа проти Януковича за ч. 1 ст. 109 КК України (захоплення влади) стосується повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Однак, восени 2010 року Конституційний Суд визнав цей закон нелегітимним і повернув у дію Конституцію 1996 року. Кримінальні провадження у справі про узурпацію влади Януковичем відкрито проти сімох суддів КСУ.

Після втечі Януковича з України у 2014 році Верховна Рада відновила дію Конституції в редакції 2004 року.

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