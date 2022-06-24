Україна може вступити до Євросоюзу у 2029 році, – Кабмін

В уряді назвали очікуваний термін вступу України до ЄС.

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк прогнозує вступ України до європейського Союзу у 2029 році.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону UArazom.

"Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", – зазначила вона.

Одна, на її думку, відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

Набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах", – підсумувала Форсюк.

Нагадаємо, вчора Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.