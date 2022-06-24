Україна близька до укладення митного, промислового та цифрового безвізів з ЄС, – Шмигаль

Отримання Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу засвідчує успішність впровадження реформ у нашій країні та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що Україна вже розпочала інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, підписала авіаційний, енергетичний “безвізи” та близька до укладення митного, промислового та цифрового.

“Статус кандидата є важливим сигналом для всіх українців, що наше спільне майбутнє — це Європейський Союз, а процес вступу до ЄС стане невід’ємною частиною шляху відновлення нашої країни. Крім того, це відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів”, – відзначив очільник Уряду.

Шмигаль підкреслив, що подальший вступ нашої країни в ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна, на його думку, може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню “зеленого” переходу та зменшенню енергетичної залежності від Росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено 23 червня лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Для набуття повноцінного членства в Союзі держава має відповідати Копенгагенським нормам (політичним, економічним і членським) і виконати низку вимог. Серед них: подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні і забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів.

Президентка Єврокомісія Урсула фор ден Ляєн зі свого боку заявила, що Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС.