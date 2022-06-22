Парламент, "отмєна"! Чому скасували «нульове» розмитнення і що натомість?

Як це рішення влади вплине на життя автолюбителів та пішоходів?

Зокрема урядовий проект №7418 містив поправки до Податкового кодексу та інших законів про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, серед іншого на автомобілі. Він також пропонував відновити оподаткування, яке було скасоване законом №2142, для товарів, які ввозять платники єдиного податку першої-третьої групи.

Раніше профільний комітет рекомендував ВР підтримати саме урядові напрацювання за основу та в цілому, хоча депутати зареєстрували три альтернативні проєкти закону.

Як повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк , у своєму телеграм-каналі, депутати підтримали відповідний урядовий за основу та в цілому 234 голосами за необхідних 226.

Ініціатором повернення "старих" правил ввезення товарів став уряд, який подав на розгляд парламенту відповідний проект закону №7418

Верховна Рада, своїм рішенням від 21 червня, повернула мита та податок на додану вартість (ПДВ) на імпорт товарів, зокрема автомобілів .

Фото: oporaua.org

Нема податків. Є податки?

Нагадаємо, що з 6 квітня Верховна Рада звільнила імпорт товарів в Україну від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановила спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

Та, вже через 2 місяці урядовці почали розповідати, що через податкові послаблення державний бюджет недоотримав мільярди гривень.

Тому і вирішили знову повернути те, що було скасовано (Законом № 2142, який прийняли у квітні):

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн).

"В умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності та водночас є бюджетоформувальними, має бути переоцінено та переглянуто", - зазначили в уряді.

Зокрема, за даними аналізу даних митної статистики щодо оформлень товарів, здійснених протягом дії пільг зі сплати, що наводить Кабмін "велика кількість таких товарів не є предметами першої необхідності та такими, що забезпечують безперебійну роботу економіки".

Фото: Слово і діло

Водночас як наголошують урядовці, такі товари завжди входили до переліку «бюджетоутворювальних», тобто таких, завдяки яким традиційно наповнювався бюджет, зокрема, того ж транспорту, телефонів тощо. Чому про це забули, коли вводили послаблення в уряді не пояснили.

Загалом, за час дії пільг (нагадаємо, що їх встановили згідно з Законом № 2142) результатами митного оформлення громадянами транспортних засобів пільги зі сплати митних платежів становили понад 13 млрд грн, сума пільг при митному оформленні телефонів сягала понад 270 млн грн, пільги при митному оформленні одягу та взуття – понад 850 млн гривень.

При цьому, як наголошують урядовці, без сплати митних платежів оформлювали й автомобілі преміумкласу митною вартістю понад 1 млн гривень. Кажуть, що ці випадки були непоодинокими. При цьому загалом в країну за цей час ввезено понад 119 тисяч автомобілів.

Крім того, як вказують в Кабміні, зниження оподаткування імпорту, і відповідне зниження його вартості, шкодить виробництву продукції, що виробляється всередині країни. Як результат - вітчизняні виробники мають додаткові перешкоди для відновлення виробництва.

"Це (повернення мит та податків, - LB.ua) робиться для того, щоб наповнити бюджет та підтримати національних виробників. Якщо почати розбиратися в деталях, то можна зрозуміти, що ці ініціативи мають сенс із погляду національного бізнесу та економіки”, – зазначив, анонсуючи повернення в ефірі телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко.

Фото: Макс Требухов Міністр фінансів Сергій Марченко

Як очікують в Мінфіні, повернення мит та податків, дозволить "збільшити надходження до Державного бюджету України митних платежів щонайменше на 3,5 млрд гривень щомісячно з урахуванням теперішніх темпів імпорту".

Податки є, та чи будуть гроші?

Однак не все так просто, як видається урядовцям.

Річ у тому, що наведені дані (як у частині втрат бюджету, так і його очікуваних надходжень) базуються на припущенні щодо збереження і в майбутньому «теперішніх темпів імпорту».

На це, зокрема, звертають увагу аналітики науково-експертного управління парламенту.

«На наш погляд, неможливо однозначно стверджувати, що за відсутності встановлених податкових преференцій бюджет отримав би (чи отримає в майбутньому) саме вказану суму коштів», - констатують вони у своєму висновку до проекту закону.

Зокрема, на їх думку, немає достатніх підстав вважати, що, в умовах необхідності сплати у повному обсязі податку на додану вартість, акцизного податку та ввізного мита, наприклад, при ввезенні транспортних засобів на митну територію України їх би везли так само активно.

Певно, що навряд. Отже, згадані урядовцями суми, які, мовляв, недоотримав бюджет, виглядають, скажімо так, "дискусійними".

Фото: autoua.net

Більш того, експерти вказують, що сам факт завезення в країну авто не може бути негативним для економіки, а скоріше, навпаки.

Бо при цьому існують не прямі, опосередковані вигоди для економічної діяльності. Зокрема це підвищення (збереження) та розширення ділової активності, а отже і податкоспроможності, в певних сферах економічної діяльності, де такі транспортні засоби використовуються безпосередньо.

До того ж збільшення авто в експлуатації сприяють формуванню попиту з боку власників транспортних засобів на запасні частини, пальне, послуги з ремонту та обслуговування тощо.

Однак в уряді на це чомусь не звернули увагу, та не оприлюднили відповідні розрахунки.

Чи справдяться очікування чиновників можна буде робити висновки не раніше серпня. Але, цілком можливо, що тоді про ці експерименти урядовців будуть пам’ятати менше, як і про ціль, яку вони ставили, коли пропонували послаблення.

Нагадаємо, тоді скасування податків та мит для авто пояснювали необхідністю надання насамперед можливості фізичним особам оперативного та за меншу вартість придбання за кордоном транспортних засобів внаслідок їх втрати в результаті фізичного знищення через військові дії, викрадення, унеможливлення доступу до власних транспортних засобів через окупацію певної території України. Також казали, що хочуть задовольнити потреби співгромадян у транспортних засобах для власного користування, зокрема, для евакуації, та/або здійснення підприємницької діяльності.

Як мінімум, війна триває, і ці потреби у нас нікуди не зникли. А протидіяти завезенню преміум авто можна було й іншими заходами.