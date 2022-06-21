На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль

Для створення нових садів і теплиць їхні власники можуть подати заявку на отримання гранту від держави. Його розмір становить 5-7 млн грн.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Серед програм, які входять до проєкту - підтримка аграрної сфери, зокрема - створення садів і теплиць.

На програму виділили 7 мільярдів гривень. Очікують, що на рік надійде три тисячі заявок для отримання грантів.

"Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років. Кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив", - розповів Шмигаль.

За словами глави уряду, для першої тисячі учасників 70% вартості проєкту фінансуватиме держава, а 30% — сам підприємець.

Щоб отримати грант, треба подати заявку через Дію або уповноважений банк.

Прем'єр наголосив: ключова вимога - працевлаштування робітників та сплата податків.

"Ми вивчили потреби та можливості наших аграріїв і вбачаємо, що програма буде дійсно успішною. Створення нових тепличних комплексів для вирощування овочів і фруктів сприятиме збільшенню нашого експорту та насиченню українського ринку якісними продуктами", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін анонсував підтримку нових бізнесів, яким видаватимуть мікрогранти до 250 тис грн.