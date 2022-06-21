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Через війну ВВП впаде наприкінці року щонайменше на третину, – НБУ

Інфляція перевищить 20%.

Через війну ВВП впаде наприкінці року щонайменше на третину, – НБУ
Фото: ua.news

За підсумками 2022 року ВВП України скоротиться щонайменше на третину.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу.

"Унаслідок війни ми очікуємо, що ВВП скоротиться не менше ніж на третину. Ми очікуємо прискорення інфляції та перевищення рівня 20%", – сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що в Нацбанку розраховують на те, що ці процеси "залишатимуться контрольованими".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у колонці для The Economist писав про те, що падіння валового внутрішнього продукту України через повномасштабну війну Росії у 2022 році може становити від 30 до 50%. 

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