Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги 22 червня

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає українців про можливі провокації з боку росіян із ракетними обстрілами 22 червня.

Про це ЦПД повідомляє у Telegram.

“ЦПД застерігає: можливі провокації окупантів під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв війни”, – ідеться в повідомленні.

В Україні щорічно 22 червня відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця. Саме цього дня у різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни.

У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій з боку російських військ із можливими ракетними обстрілами.

У ЦПД закликають громадян утримуватись від перебування у місцях масового скупчення населення. В разі оголошення повітряної тривоги слід негайно йти до найближчого бомбосховища або укриття, а у приміщеннях – дотримуватися правила двох стін та двох виходів.

Нагадаємо, вчора протягом трьох годин Росія випустила по півдню України 14 ракет. В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад.