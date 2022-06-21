Протягом доби окупанти обстрілювали Харківщину та Харків, – голова ОДА

Є загиблі та поранені.

За минулу добу ворог обстріляв чотири райони Харкова і три райони Харківщини.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Протягом доби окупанти обстріляли Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

Зокрема, вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного із освітніх закладів, приміщення зруйноване на 40%. У Салтівському районі зазнало обстрілу транспортне підприємство. Виникла пожежа, поранено працівника.

По області окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Загалом за добу на Харківщині троє загиблих. Сімом пораненим надається медична допомога.

На Ізюмщині триває ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, яку спричинили обстріли окупантів.

«На лінії зіткнення в області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу ЗСУ в тил російському угрупуванню, що діє на Слов'янському напрямку. В районі Ізюму тривають бої, наші захисники відбивають атаки ворога та надійно тримають свої позиції», – поінформував Олег Синєгубов та закликав мешканців Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги.

Раніше в результаті спільної роботи бійців 92 омбр, 40 оабр та 125 батальйону тероборони на Харківщині було вбито 23 окупанти та знищено техніку.