У Чорному морі 5 кораблів РФ та підводний човен готові до ракетної атаки

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів.

У Чорному морі п'ять російських кораблів та підводний човен готові до ракетної атаки на Україну.

Про це повідомляє Одеська ОДА.

"Ніч в місті та області без обстрілів. Загроза ракетних ударів висока. У Чорному морі 5 кораблів та підводний човен готові до ракетної атаки. Наявні в акваторії і 4 ВДК. Не заважаємо ЗСУ виконувати бойову роботу інформаційним тиском. Підтримуємо ЗСУ та очікуємо позитивних новин! Разом до Перемоги!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби Росія за три години випустила по півдню України 14 ракет.