Киян попереджають про грози сьогодні вдень

У Києві вдень 21 червня очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили у КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру рекомендують щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка «Київавтодору».

Загалом комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує, що при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.