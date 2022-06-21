У понеділок, 20 червня відбулася зустріч Голови Національної поліції України Ігоря Клименка із польською делегацією на чолі із Головним комендантом поліції Польщі Ярославом Шимчиком.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Сторони провели робочу зустріч, нараду з керівниками оперативних та слідчих підрозділів, а також відвідали населені пункти у Київській області, які найбільше постраждали від російської агресії, зокрема Ірпінь та Бучу.

Клименко розповів польській делегації про участь поліцейських у стримуванні збройної агресії російських окупантів та переформатування роботи всіх поліцейських в умовах правового режиму воєнного стану.

Голова Нацполіції подякував польським колегам за допомогу, яку вони надають із перших днів війни: це і захисне екіпірування, і спеціалізоване обладнання. Крім того, вже зовсім скоро розпочнеться підготовка українських поліцейських на базі академії поліції Польщі у Щитно.

Також іноземні правоохоронці відвідали зруйнований Ірпінський відділ поліції. До повномасштабного вторгнення відділ обслуговував 250 тисяч жителів Ірпеня, Гостомеля та Бучі. Під час активного наступу росіян тут жили не тільки поліцейські: тир відділку став рятівним прихистком для близько сотні мирних мешканців разом із їхніми домашніми тваринами.

Окрім того, польські поліцейські відвідали місце найбільшого масового захоронення вбитих росіянами мешканців у Бучі, звідки було ексгумовано тіла 116 людей.

Нагадаємо, на території Київської області задокументовано понад 3 тис. злочинів, вчинених армією Росії. За матеріалами поліції вже оголошено підозри понад 15-ти загарбникам.