Головне за день. Понеділок, 20 червня

Бої у промзоні Сєвєродонецька, масовані ракетні удари по півдню, Стамбульська конвенція та заборона ОПЗЖ. Яким запам’ятається 117-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські захисники відбили декілька ворожих штурмів.

Наші бійці успішно відбили ворожий штурм на Слов'янському напрямку в районі населеного пункту Богородичне, звели нанівець спроби штурмових дій росіян на Сєвєродонецькому напрямку, а на Бахмутському напрямку обстріляли ворожу диверсійно-розвідувальну групу. ДРГ відступила, тоді рашисти здійснили спробу штурму, та успіху не мали. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у нашій новині.

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини з РЗК С-300, є загиблі і поранені, повідомляє Національна поліція України. Зазнали руйнувань лікарня, 12 житлових будинків, виправна колонія і гаражі.

За повідомленням керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку бої тривають у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".

Ситуація по всій лінії фронту на Луганщині вкрай важка. "Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області", - додав Гайдай.

Сьогодні вдень упродовж трьох годин Росія завдала масованого ракетного удару 14 ракетами по півдню України.

"У безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад.

По Сумщині РФ завдала ударів з мінометів, артилерії, застосувала безпілотники. Є загиблий і поранений.

За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, хоча ворог вважав, що вона непохитна. Зараз загарбники укріплюються на другій та третій лініях.

Сергій Хлань також додав, що в останні два тижні на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.

23 вбитих окупанти, пів сотні поранених і знищена техніка - результати невдалої атаки росіян на Харківщині, повідомили на Facebook-сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

"У результаті спільної роботи бійців 92 омбр, 40 оабр та 125 батальйону тероборони 19 червня 23 орка було знешкоджено, більше 50 – поранено", - розповіли бійці. Про втрати ворожої техніки – в новині.

Верховна Рада України на засіданні 20 червня ухвалила Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Вимога ратифікувати Стамбульську конвенцію непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу України як кандидата на членство в Євросоюзі.

Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не була ратифікована через протести церков та деяких політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

Як повідомили джерела LB в "Слузі народу", напередодні голосування також продовжувалися дискусії щодо ухвалення закону. З приводу чого – в нашій новині.

Верховна Рада також ухвалила ще три закони, необхідні для надання статусу кандидата у члени Європейського Союзу - Антикорупційну стратегію і закони щодо нової системи управління відходами та посилення контролю за збереженням лісів.

Володимир Зеленський взяв участь онлайн у саміті Ініціативи трьох морів та висунув низку пропозицій щодо співпраці з країнами ініціативи.

"Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами цієї ініціативи… Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі інші країни можуть реалізувати свій потенціал: економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв'язків між нашими країнами, людьми та історичні основи життя в нашому регіоні", - сказав Президент.

Україна чітко сформулювала бачення безпекової конструкції і проводить консультації з країнами, що потенційно можуть виступити гарантами безпеки. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми розуміємо, що в нас не так багато часу, треба діяти швидко. Саме тому була створена експертна група з Расмуссеном для того, щоб не тільки з нашого боку, а з експертного середовища надходили пропозиції, щоби був застосований найкращий досвід всіх країн", - сказав Єрмак.

В інтерв’ю нашому виданню голова Офісу президента наголосив також, що Україна проти зняття санкцій з Росії в обмін на розблокування українських портів для експорту зерна.

"Ми проти зняття будь-яких санкцій. До того ж сьогодні ми практично закрили питання щодо Білорусі (самопроголошена влада цієї країни пропонувала свою залізничну інфраструктуру для транспортування українського зерна, – ред.) в цьому сенсі", - зазначив Єрмак.

Віцепрем'єр- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія примусово депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українських громадян.

Вона наголосила, що серед депортованих 240 тисяч – це діти, з яких 2 тисячі – сироти.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада засудила дії РФ щодо викрадення та примусового вивезення до держави-агресора дітей – громадян України.

З 13 по 19 червня українська IT-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що українські фахівці атакували базу акредитації економічного форуму, на якому мав виступити президент РФ Путін, через що виступ російського диктатора перенесли на годину. Це зіпсувало зустріч президента країни-агресора з військовими кореспондентами та зменшило кількість пропаганди, яку він транслював.

Було атаковано також регіональні суди Росії. Інформація, що зберігається на їхніх ресурсах, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

По яких ще сайтах завдали удару українські фахівці – в нашій новині.

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Розгляд справи за позовом Міністерства юстиції тривав близько шести годин. Це найдовше засідання з-поміж усіх інших, що стосувалися заборони діяльності партій.

"Також це перша партія, яка захищається й бере участь у розгляді справи. За інформацією представниці Мін'юсту, представник від ОПЗЖ брав участь у засіданні через відеоконференцію", – зазначили в ЧЕСНО.

Викладачі київської консерваторії виступили проти рішення керівництва зберегти у назві ім’я Чайковського і вимагають нового голосування розширеним складом.

Мінкульт своєю чергою заявив, що рішення щодо імені Чайковського в НМАУ має приймати весь колектив закладу.

Тобто голосування Вченої ради не є підставою для збереження або зміни назви.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!