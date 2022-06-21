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На Одещині вибухнула чергова протикорабельна міна

Вибух стався на узбережжі.

На Одещині вибухнула чергова протикорабельна міна
Фото: Южненська міськрада

Сьогодні ввечері, 21 червня, на один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну

Про це повідомила пресслужба Южненської міськради.  

“На узбережжі, біля с. Сичавка, самовільно здетонувала морська міна, постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні. 

Вибухом був незначно пошкоджений будівельний вагончик, в ньому вибито вікна.

Як зазначається, зона ураження міною - близько 100 метрів. 

В пресслужбі Южненської міськради підкреслили - ніхто не постраждав лише тому, що на пляжі не було відпочивальників.

Нагадаємо, у Коблевому Миколаївської області хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала

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