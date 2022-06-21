​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА

За останню добу через Запоріжжя виїхало понад 1400 мирних мешканців із Запорізької, Херсонської і Донецької областей.

У Запорізькій області уже відомо про 352 випадки викрадення людей.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях ситуація продовжує залишатись дуже складною. Серед усієї кількості викрадених 150 жителів продовжують перебувати в полоні рашистів.

Відомо також про велику кількість пограбувань фермерів та цивільного населення.

Водночас на підконтрольну Україні територію області продовжують виїжджати люди з тимчасово окупованих територій інших регіонів.

Лише за останню добу через Запоріжжя виїхало понад 1400 мирних мешканців як із Запорізької, так і з Херсонської та Донецької областей.

Нагадаємо, 18 червня Олександр Старух повідомив про 340 підтверджених випадків викрадення людей.

Напередодні керівник Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що росіяни полонили понад 600 жителів області.