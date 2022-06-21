Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА

За останню добу через Запоріжжя виїхало понад 1400 мирних мешканців із Запорізької, Херсонської і Донецької областей.

​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
Фото: ukrinform.ua

У Запорізькій області уже відомо про 352 випадки викрадення людей.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях ситуація продовжує залишатись дуже складною. Серед усієї кількості викрадених 150 жителів продовжують перебувати в полоні рашистів.

Відомо також про велику кількість пограбувань фермерів та цивільного населення.

Водночас на підконтрольну Україні територію області продовжують виїжджати люди з тимчасово окупованих територій інших регіонів.

Лише за останню добу через Запоріжжя виїхало понад 1400 мирних мешканців як із Запорізької, так і з Херсонської та Донецької областей.

Нагадаємо, 18 червня Олександр Старух повідомив про 340 підтверджених випадків викрадення людей

Напередодні керівник Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що росіяни полонили понад 600 жителів області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також