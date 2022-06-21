Запорізькі правоохоронці викрили двох зловмисників, які збирали кошти начебто для потреб української армії, хоча насправді їх привласнювали.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

"34-річна мешканка Запоріжжя у змові з іншою особою, з початку воєнного стану ошукувала громадян. Жінка отримувала від них грошові кошти під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України. В свою чергу, спільник, виконуючи роль нібито представника благодійної організації, представляючись у телефонній розмові заступником голови Івано-Франківської ОДА, підшукував громадян, які мають бажання здійснювати добровільні грошові внески задля формування так званого "благодійного фонду", - розповіли в поліції.

Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Кошти поступали на банківський рахунок підозрюваної. Частину з них жінка перераховувала спільнику.

За березень-квітень зловмисники ошукали понад десяток українців та суб’єктів господарювання на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

В поліції зазначили, що наразі на підставі зібраних матеріалів слідчі одній із фігуранток повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК (заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 (закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Подальше досудове розслідування допоможе встановити усіх причетних до шахрайської оборудки.

Нагадаємо, нещодавно серед жителів Полтавщини почали розповсюджувати фейкові листи про допомогу для Збройних сил України начебто від імені обласної військової адміністрації.

Керівниці громадської організації на Закарпатті повідомили про підозру в продажі гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв.