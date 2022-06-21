​Викрили одного з посадовців Укренерго, який співпрацював із окупантами

Служба безпеки України викрила одного з керівників НЕК "Укренерго", який погодився співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Спецслужба задокументувала злочинну діяльність начальника одного з регіональних підрозділів Національної енергетичної компанії.

Підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, добровільно погодився співпрацювати з росіянами. Він став очільником так званих "Маріупольських магістральних мереж ДНР".

"Після "призначення" він передав окупаційній адміністрації активи захопленого об’єкта та організував від’єднання його потужностей від Об’єднаної енергосистеми України", - розповіли в СБУ.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Тривають заходи щодо його затримання і притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії.

Днями на Сумщині поблизу кордону з РФ спецслужба затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ.