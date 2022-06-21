​Постачання Україні словацької зброї під загрозою через протиріччя з Німеччиною

Замість 30 танків радянського виробництва готових до постачання в Україну, Німеччина згодна надати Братиславі лише 15 Леопардів.

У межах домовленостей між Німеччиною та Словаччиною, Братислава планувала передати Києву 30 танків Т-72, а Берлін мав компенсувати їх танками німецького виробництва. Проте Берлін запропонував замало.

Про це повідомляє DW з посиланням на Business Insider.

У понеділок, 20 червня, стало відомо, що передача Україні важких озброєнь, які планувалися Німеччиною та Словаччиною протягом останніх двох місяців, затягується через відсутність домовленості між Берліном і Братиславою.

За інформацією ресурсу, Словаччина готувалася передати Києву 30 танків Т-72 радянського виробництва та отримати взамін танки з Німеччини. Втім, минулого тижня Братислава начебто відмовилася від постачання Україні, після того, як Берлін запропонував їй у якості компенсації лише 15 танків "Леопард-2А4", чого, на думку словацької влади, недостатньо для оборони країни.

Наприкінці квітня німецький Бундестаг підтримав постачання важких озброєнь Україні переважною більшістю голосів, як з урядової коаліції, так і консервативної опозиції. У рішенні депутати закликали уряд "продовжити та за можливості прискорити постачання Україні необхідної їй техніки, при цьому розширивши передачу важких і складних систем озброєнь". Зокрема й за зазначеною схемою.

Водночас, про компенсацію важкої техніки радянського виробництва Німеччина також домовилися із Чехією. Постачання має розпочатись у цьому році. На першому етапі Прага отримає 14 бойових танків "Леопард-2А4" та один танковий транспортер.

Подібний обмін передбачався і з Польщею. Проте в травні польський президент Анджей Дуда звинуватив Берлін у порушенні обіцянки.

Також повідомлялось, що Греція передасть бойові машини піхоти Україні лише після того, як отримає заміну від Німеччини.