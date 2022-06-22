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​Операція сил оборони України на острові Зміїний триває

Про ураження "вишок Бойка" наразі офіційних підтверджень немає.

​Операція сил оборони України на острові Зміїний триває
начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Операція сил оборони України на острові Зміїний триває. В результаті удару нашими силами зазнав суттєвих пошкоджень ворожий зенітний комплекс типу "Панцир". Вражена радіолокаційна станція та техніка на острові. А також ворог зазнавав втрат живої сили.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Наразі триває військова операція. В рамках неї було завдано зосередженого удару різними силами там засобами з використанням різного озброєння по острову Зміїний. Ми всі бачили, що росіяни там облаштовували собі певний гарнізон, намагалися розгорнути ППО, реактивні системи залпового вогню для того, щоб проводити свої подальші дії. Але це все було проаналізовано. Та завдано удару нашими силами", - заявила вона.

За її словами, в результаті удару суттєвих пошкоджень зазнав ворожий зенітний комплекс типу "Панцир". Вражена радіолокаційна станція та техніка.

"Скупчення ворожої живої сили теж вражено. Остаточні результати ще досліджуються. Операція ще триває", - зазначила вона.

Водночас вона підкреслила, що наразі немає офіційного підтвердження щодо ураження ЗСУ так званих "вишок Бойка".

"Зараз немає офіційного повідомлення від наших Збройних сил. Тому ми не будемо коментувати повідомлення у ЗМІ. Лише тоді, коли це буде наша офіційна інформація", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

Окупанти встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони. За даними супутників, нові ворожі системи з'явилися на Зміїному 9 червня.

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