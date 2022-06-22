Треба так закрутити гайки Росії, щоб Путін сам просив про розмову, - Дуда

Йдеться про те, щоб президент РФ хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили його про розмову.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що у східній частині Європи неможливо залишатися нейтральною державою, і Україну потрібно підтримати на шляху зближення зі структурами Заходу, допомогти їй вистояти у війні з Росією.

Про це він заявив на нараді польських послів у Варшаві, передає "Укрінформ".

За словами Дуди, Польща зацікавлена у дотриманні усіма країнами норм міжнародного права, і треба зробити все можливе, щоб примусити Росію, яка сьогодні є агресором і загарбником, також дотримуватися міжнародного права.

“Це означає припинення збройних дій, а по-друге - повне відновлення (Києвом, – ред.) контролю над територією України, яка визнається міжнародним правом”, - наголосив польський президент.

Дуда підкреслив, що Варшава без тривалих роздумів направила до України зброї на $1,6 млрд, аби не довелося відбивати російські атаки вже на польській території. Водночас президент Польщі підкреслив, що не можна боятися Росії, адже ворог того й чекає.

Він також зазначив, що польські дипломати у країнах перебування мають переконувати політиків, що заморожені кошти росіян потрібно спрямувати на відбудову України.

“Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, раніше – у Грузії та Сирії є огидною пропагандою. Саме Росія відповідає за цю війну, і вона відповідатиме за те, що у світі може статися голод через неможливість поставити зерно з України до Африки та інших частин світу”, - наголосив Дуда.

Він також зауважив, що потрібно твердо пояснювати західним політикам, які мріють повернутися до відносин з росією за формулою business as usual, що цього не може бути. Він також висловив переконання, що санкції мають діяти доти, доки росія веде воєнні дії.

Дуда також зауважив, що не проти діалогу з Путіним, але це не повинно бути на його умовах.

"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії,– ред.) і так допомогти Україні, щоб це путін просив про розмову”, - резюмував польський президент.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що європейських лідерів не повинен стримувати страх спровокувати Путіна. Він також побажав Росії у день її національного свята поразки у війні проти України.