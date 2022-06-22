Ірландія заморозила російських активів на 1,72 млрд євро

Центральний банк Ірландії нагадав діловим і професійним організаціям країни про необхідність дотримання заборон, затверджених на рівні ЄС стосовно Росії.

Ірландія заморозила активи російських громадян та організацій на загальну суму 1,72 млрд євро. Про це з посиланням на місцеве видання The Irish Times та представника МЗС Ірландії повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ірландія заморозила 1,72 млрд євро активів, пов'язаних із громадянами та організаціями РФ, котрі підпали під санкції", - пише газета.

Ірландське видання зазначило, що напередодні Центральний банк Ірландії нагадав діловим і професійним організаціям країни про необхідність дотримання заборон, затверджених на рівні ЄС стосовно Росії.

Відповідні послання направлено до Юридичного товариства Ірландії, Адвокатської колегії, торговельних палат, рахункових відомств ірландського конгресу профспілок, інших ділових організацій, пише The Irish Times.

Нагадаємо, в кінці травня представники обидвох палат парламенту Ірландії відвідали Україну, зокрема Ірпінь і Бучу. Сенат цієї країни визнав війну Росії проти України геноцидом. А прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що підтримає на саміті Євросоюзу цього тижня надання Україні статусу кандидата на членство у євроблоці.