Агресор – Білорусь. Чи можна притягти режим Лукашенка до міжнародної кримінальної відповідальності?

15 червня президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він не назвав конкретні регіони, проте з Білоруссю межують всього п’ять областей – Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

«Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані перебуває сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани», – повідомив він.

Днем раніше, в спілкуванні з виданням Lb.ua, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав вірогідність прямого вторгнення зі сторони Білорусі «дуже невисокою».

Втім, з 24 лютого саме територію Білорусі Російська Федерація використовувала як плацдарм для наступу – звідти запускалися і запускаються ракети по українським містам, ведуться авіаудари; поранених росіян та полонених українців відвозять у шпиталі та тюрми прикордонних міст (того ж Гомелю). Наразі у 10 областях республіки розміщені російські військові.

Фото: EPA/UPG Російські військовослужбовці у Білорусі.

Тим часом у Білорусі вкотре продовжили військові та мобілізаційні навчання – щонайменше до 25 червня. До країни й надалі прямує російська зброя. В РБ вже формуються підрозділи територіальної оборони, їх готовність перевіряють в областях на кордоні України, Литви та Польщі. Паралельно заявлено про збільшення чисельності білоруської армії – з 45 тис. до 80 тис. осіб. Разом з цим Лукашенко анонсував реформу КДБ, ключового розвідувального інституту РБ, аби посилити його функціонал. Працівникам МНС Білорусі видана табельна зброя.

Як зазначив Олександр Лукашенко, не виключено, що його країні доведеться воювати за «Західну Україну, щоб її не забрав Захід». Очільник білоруського режиму вже не цурається й прямих погроз на адресу Києва. Нещодавно він дав зрозуміти: якщо українські війська вдарять по Мозирю Гомельської області, де росіяни розмістили військову базу для ударів по Україні, Білорусь вдарить по Києву.

«Якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати чим бити. У нас це є», – пригрозив диктатор.

Фото: atlanticcouncil.org

Білорусь, звісно, сприяє загарбницьким діям агресора, Росії, вона бере безпосередню участь у воєнних злочинах проти України. Чимало білоруських високопосадовців фігурують у санкційних списках поруч з росіянами, але вочевидь в даній ситуації цього недостатньо.

Виникає питання: чи можна, згідно норм міжнародного права, притягнути її до відповідальності і якщо так, то яким чином? Для того, щоб розібратися, ми поспілкувалися з юристами – міжнародниками, які усе розклали по поличкам.