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Голова МЗС Італії Ді Майо залишає партію "Рух 5 зірок"

Минулого тижня Ді Майо звинуватив партію у підриві зусиль уряду щодо підтримки України.

Голова МЗС Італії Ді Майо залишає партію "Рух 5 зірок"
Луїджі Ді Майо
Фото: La Repubblica

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію "Рух 5 зірок". Разом з ним з партії пішла низка депутатів.

Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

"Ми обов'язково мали вибрати, з якого боку історії знаходитися – на боці України, на яку напали, або на боці агресора Росії. Позиції деяких лідерів М5 ризикувала послабити нашу країну", - сказав він Ді Майо.

За його словами, ним буде сформована нова парламентська група, яка підтримуватиме уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі.

За даними італійських ЗМІ, понад 60 депутатів залишили "Рух 5 зірок" та приєдналися до нової групи Ді Майо. Отже, з 227 парламентаріїв "Руху 5 зірок" (155 у Палаті представників та 72 у Сенаті) понад чверть покинули партію.

До сьогодні "Рух п’яти зірок" був найбільшою політичною силою в парламенті. На національних виборах 2018 року партія набрала 33% голосів, але останні опитування громадської думки свідчать про підтримку виборців всього у 13%.

Нагадаємо. лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції зустрілися 16 червня з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі вони висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в Євросоюзі для України.

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