В експозицію увійшли світлини з Харкова, Бучі та Ірпеня.

Сьогодні в парламенті Латвії відкрили фотовиставку робіт українського фотографа та документаліста Макса Левіна.

Про це повідомили в посольстві України в Латвії.

Назва виставки - "Військове вторгнення Росії в Україну. Хроніка 2022 року. Початок".

Відкрили експозицію спікерка сейму Латвії Інара Мурнієце та віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк. На захід прибули українська парламентська делегація, посол України в Латвії Олександр Міщенко, а також голова комітету із закордонних справ Латвії Ріхард Колс, депутати латвійського парламенту, члени іноземних делегацій та представники ЗМІ.

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

У латвійському парламенті для огляду виставили світлини з Харкова, Бучі та Ірпеня.

Фото: Facebook/ Посольство України в Латвії

Фото: Facebook/ Посольство України в Латвії

Фото: Facebook/ Посольство України в Латвії

Нагадаємо, Макс Левін зник на лінії фронту під Києвом у березні. 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла його загиблим.

Цього місяця виставки його фоторобіт відкрили в парламентах Іспанії та Румунії.