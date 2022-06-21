Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
ГоловнаСвіт

У латвійському парламенті відкрили фотовиставку робіт Макса Левіна

В експозицію увійшли світлини з Харкова, Бучі та Ірпеня.

У латвійському парламенті відкрили фотовиставку робіт Макса Левіна
Фото: Facebook/ Посольство України в Латвії

Сьогодні в парламенті Латвії відкрили фотовиставку робіт українського фотографа та документаліста Макса Левіна.

Про це повідомили в посольстві України в Латвії.

Назва виставки - "Військове вторгнення Росії в Україну. Хроніка 2022 року. Початок".

Відкрили експозицію спікерка сейму Латвії Інара Мурнієце та віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк. На захід прибули українська парламентська делегація, посол України в Латвії Олександр Міщенко, а також голова комітету із закордонних справ Латвії Ріхард Колс, депутати латвійського парламенту, члени іноземних делегацій та представники ЗМІ.

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

У латвійському парламенті для огляду виставили світлини з Харкова, Бучі та Ірпеня.

Фото: Facebook/ Посольство України в Латвії

Фото: Facebook/ Посольство України в Латвії

Фото: Facebook/ Посольство України в Латвії

Нагадаємо, Макс Левін зник на лінії фронту під Києвом у березні. 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла його загиблим.

Цього місяця виставки його фоторобіт відкрили в парламентах Іспанії та Румунії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також