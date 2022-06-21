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Військові РФ обстріляли Харків. Загинуло п’ятеро людей, поранено – одинадцять (доповнено)

Інформація уточнюється.

Військові РФ обстріляли Харків. Загинуло п’ятеро людей, поранено – одинадцять (доповнено)
Фото: EPA/UPG

Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За його інформацією, зафіксовано обстріли в Індустріальному районі міста. 

Доповнено. Кількість жертв обстрілу Харкова вдень 21 червня зросла до п’яти осіб і ще 11 отримали поранення.

“Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкта. Попередньо, РСЗО – Ураган. На жаль, 5 загиблих, 11 поранених”, – повідомив керівник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. 

Нагадаємо, протягом доби окупанти обстрілювали Харківщину та Харків.

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