Військові РФ обстріляли Харків. Загинуло п’ятеро людей, поранено – одинадцять (доповнено)

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Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За його інформацією, зафіксовано обстріли в Індустріальному районі міста.

Доповнено. Кількість жертв обстрілу Харкова вдень 21 червня зросла до п’яти осіб і ще 11 отримали поранення.

“Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкта. Попередньо, РСЗО – Ураган. На жаль, 5 загиблих, 11 поранених”, – повідомив керівник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, протягом доби окупанти обстрілювали Харківщину та Харків.