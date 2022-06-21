"Для того, аби допомагати і прикривати спини одне одному", - каже батько.

Проєкт "Український свідок" оприлюднив відеоісторію про батька і сина, які служать у 61 окремій піхотній бригаді.

Волонтери проєкту кажуть - у лавах української армії нерідко можна зустріти родичів, які служать в одному підрозділі. Буває, що спини одне одному прикривають брати або брат і сестра. А буває, що батько й син — як-от Юрій і Олександр, герої відео.

Обоє не просто служать в одному підрозділі, а також обслуговують одну машину — самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика". Один з них наводить зброю, інший — заряджає.

"Попросили про це у військкоматі. Для того, аби допомагати і прикривати спини одне одному", — каже батько.

Юрій та Олександр пішли до військкомату 24 лютого - у перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Дружина Юрія з 2014 року перебуває в Криму, зв'язок із нею чоловік і син не підтримують. А дівчина Олександра чекає коханого з війни, адже в пари має народитися двійня.

"Дихаю рівно, кажу собі, що все буде добре", — зізнається боєць і майбутній батько.

Керівник Юрія та Олександра, начальник штабу артдивізіону "Кажан" наголошує - у його підрозділі служать також три брати. Служили ще двоє, один із яких перевівся в інший підрозділ.

Нагадаємо, проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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