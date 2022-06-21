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​ЗСУ вдарили по острову Зміїний, ворог поніс значні втрати

В операційній зоні сил оборони півдня України обстановка складна, але контрольована.

​ЗСУ вдарили по острову Зміїний, ворог поніс значні втрати
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У Миколаївській області після ворожих обстрілів у селі Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає.

Про це повідомляє у Facebook ОК Південь.

Згідно з повідомленням, вночі було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, але суттєво пошкоджено будівлі.

Ранком знову був нанесений ракетний удар з повітря та реактивними системами залпового вогню з Херсонського напряму по Миколаєву та передмістю. Ворог продовжує руйнувати портову інфраструктуру та сільськогосподарські площі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

На Херсонщині тривають обстріли, окупанти застосовують різну зброю, включаючи ту, що заборонена міжнародними конвенціями. Обстановка в регіоні вкрай складна. Особливо у населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаївщиною. Критичною залишається ситуація із відновленням електроенергії та води у селах Бериславського району.

Але українські підрозділи продовжують нищити ворога і відтискати його на схід. Уранці гелікоптерною парою було нанесено удар по скупченню живої сили та військової техніки противника.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань. Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистіше на 26 рашистів. Вже не завдаватимуть шкоди українському народу танк, багатоцільовий броньований тагяч, ще три броньовані і чотири вантажні автівки”, - повідомили в ОК південь.

Окрім того, по острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.

Нагадаємо, окупанти встановили на захопленому українському острові Зміїний нові комплекси протиповітряної оборони. За даними супутників, нові ворожі системи з'явилися на Зміїному 9 червня.

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