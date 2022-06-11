​На острові Зміїний загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони

Російські загарбники встановили на захопленому українському острові Зміїний нові комплекси протиповітряної оборони, повідомляє "РБК-Україна".

За даними супутників, нові ворожі системи з'явилися на Зміїному 9 червня.

На думку спеціалістів з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, це можуть бути системи ППО типу "ТОР". "ТОР" здатний вражати повітряні цілі, які розташовані на відстані 15 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів.

New Satellite Image - Snake Island (10/6/22)



Multiple new TOR air defence systems on the island, recently dropped off by the crane on 9/6/22.



Image c/o - @planet pic.twitter.com/5598Hj1BsE — OSINT-88🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@OSINT88) June 11, 2022

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія наростила систему протиповітряної оборони у західній частині тимчасово окупованого Криму.