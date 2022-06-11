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​На острові Зміїний загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони

Системи з'явилися на захопленому українському острові 9 червня.

​На острові Зміїний загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони
Фото: Анна Андрієвська

Російські загарбники встановили на захопленому українському острові Зміїний нові комплекси протиповітряної оборони, повідомляє "РБК-Україна".

За даними супутників, нові ворожі системи з'явилися на Зміїному 9 червня.

На думку спеціалістів з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, це можуть бути системи ППО типу "ТОР". "ТОР" здатний вражати повітряні цілі, які розташовані на відстані 15 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія наростила систему протиповітряної оборони у західній частині тимчасово окупованого Криму.

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