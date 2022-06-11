"Там такого розміру діра, що вирішити проблему можна лише заміною труби великого діаметру".

В Маріуполі російські окупанти увімкнули подачу води. Вона тече одразу ж по вулицях.

Про це розповів радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нещодавно постив відео з вул. Бахчванджі Приморського району, де увімкнули воду і вона побігла струмками по вулицях. Пройшло 4 дні. Струмки перетворились на потужні річки, яки розтеклися по всьому Приморському району. З хорошого - в людей з’явилось місце набору умовно питної, але води. Цілодобово і без черг. З поганого - ну про загрозу холери і наслідки річок по місту не буду знов", - написав Андрющенко у своєму Telegram.

Він зазначив, що проблема в пошкодженні системи водопостачання: "...Там такого розміру діра, що вирішити проблему можна лише заміною труби великого діаметру".

Однак у тимчасово окупованому місті ніде дістати таку річ. Тому неконтрольований витік води буде продовжуватися.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що маріупольці змушені набирати технічну воду в комунікаційних колодязях і споживати її замість питної. Згодом через проблеми з водопостачанням окупанти встановили в місті мобільні душові.