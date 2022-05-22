Води в кранах немає.

Мешканці Маріуполя змушені набирати технічну воду в комунікаційних колодязях і споживати її замість питної.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупанти не залишають спроб затопити місто. Води в кранах так і немає, зате є потопи на вулицях. Містяни змушені набирати воду для споживання в комунікаційних колодязях і споживати для пиття та їжі технічну воду замість питної", - наголосив він.

За словами Андрющенка, заблокований російськими військами Маріуполь "нереально" відновити силами окупантів найближчим часом.

Нагадаємо, що Маріуполь унаслідок бойових дій перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.