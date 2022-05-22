У Маріуполі окупанти влаштували "екскурсію" по зруйнованому драматичному театру

"Екскурсії" передував "автопробіг волонтерів" по місту з червоними прапорами.

Загарбники влаштували у Маріуполі "автопробіг волонтерів" та "екскурсію" у будівлі Драмтеатру, яку зруйнували авіабомбами військові РФ.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Після розбору завалів Драматичного театру та відкриття скверу для вільного відвідування окупанти влаштували "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по місту. Фінальною точкою була екскурсія всередині Драмтеатру. Справжнє свято на костях", – написав Анрющенко.

Радник мера Маріуполя оприлюднив відео, зняте всередині будівлі.

"Тепер ми бачимо, як виглядає Драмтеатр зсередини. Як поводяться окупанти і їхнє ставлення до горя Маріуполя", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти ввели у Маріуполі одноразові перепустки для пересування містом. Для їх отримання мешканці Маріуполя мають записатися у чергу.