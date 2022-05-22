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В Україні заарештували колаборанта, якого росіяни призначили "мером" селища на Київщині, – WSJ

Так званий "мер" закликав жителів Димера не боятися російських військових і виходити з підвалів. 

В Україні заарештували колаборанта, якого росіяни призначили "мером" селища на Київщині, – WSJ
Руйнування у Димері
Фото: Макс Требухов

В Україні заарештували 39-річного підприємця Олександра Харченка. Під час окупації Київщини загарбники призначили його "мером" селища Димер Вишгородського району. 

Про це пише The Wall Street Journal

За інформацією видання, Харченко намагався допомогти військовим РФ завоювати довіру місцевих жителів і переконував їх, що росіяни нібито не вороги.

28 березня Міноборони РФ опублікувало відео, на якому російські військові роздають їжу та ліки в Димері. У цьому відео Харченко закликає мешканців селища співпрацювати з окупантами.

"Не довіряйте українській пресі, російські солдати не ворожі, до них можна нормально підійти і вирішити з ними всі питання. Не бійтеся їх, виходьте зі своїх підвалів", – говорить він. 

Уже через п'ять днів російські війська залишили селище під натиском ЗСУ. Харченко залишився в Димері і сам ледве не загинув, коли його автівку обстріляли під час боїв. 

СБУ затримала колаборанта, і зараз він підозрюється в передачі російським військовим інформації про членів територіальної оборони та ветеранів війни на Донбасі. На нього чекає суд за звинуваченням у співпраці з ворогом.

Нагадаємо, сьогодні в тимчасово окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував так званий "глава адміністрації" окупантів Андрій Шевчик. Колаборант отримав осколкові поранення. 

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