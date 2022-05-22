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На Луганщині скоротили тривалість комендантської години

Тепер спецрежим починається о 21.00.

На Луганщині скоротили тривалість комендантської години
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

У Луганській області з 23 травня комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Від завтра, 23 травня, у Луганській області обмеження на пересування і спеціальний режим світломаскування діятимуть з 21:00 до 05:00", - заявив Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що у ці години за службовими посвідченнями на вулицях мають право перебувати: працівники Луганської обласної державної адміністрації, керівники військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їх розпорядженнями посадові особи, а також працівники правоохоронних органів, військових частин та підрозділів ЗСУ.

З 25 квітня на Луганщині обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діяли з 20:00 до 05:00.

Нагадаємо, що 22 травня російські війська намагалися атакувати місто Сєвєродонецьк на Луганщині, але, отримавши гідну відсіч від Збройних сил України, відійшли на попередні позиції.

Як повідомили 22 травня в Генштабі, на Сєвєродонецькому напрямку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог зосередив зусилля в напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. 

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