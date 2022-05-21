З Луганщини за сьогодні евакуювали 57 людей

Ворог не припиняв обстріли навіть на годину.

З Луганської області, попри невпинні обстріли, 21 травня евакуювали 57 мирних мешканців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці зараз дуже гаряче. Обстріли не припиняються навіть на годину. Росіяни застосовують артилерію вдень і вночі. Для нас важливе кожне життя із 57 врятованих із цих населених пунктів сьогодні. Вони цілі і вже в безпеці", – зазначив він.

Також сьогодні проходила евакуація залізницею – з Покровська до Львова через Дніпро. Цей потяг щоденно відправляється о 16:30.