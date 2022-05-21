Зеленський про необхідну бронетехніку: "Можете надати – надайте. Не можете надати – будемо купувати"

Україна потребує військової допомоги і техніки в двох аспектах: гуманітарному і харчової безпеки. У гуманітарному аспекті українці потребують бронетехніки – всіє, яка є, щоб розблоковувати міста, аби не було, як у Маріуполі, де вбили десятки тисяч людей.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту премʼєр-міністра Португалії Антоніу Кошти до Києва.

"Звертаюся до всіх лідерів: можете надати – надайте. Не можете надати – будемо купувати. Нам все одно, як, де, нам треба зберегти наших людей, ціни в цих рішеннях немає, мені здається", – зазначив Зеленський.

Для харчової безпеки є дипломатичний шлях, але є й військовий. Росія заблокувала майже всі порти і всі можливості морського експорту харчової продукці, зокрема зерна. 22 млн тонн нашої продукція заблокувала Росія, і вони потроху крадуть її та продають.

"Буде друга криза в світі, після енергетичної, яку створила Росія. Так і буде, якщо не розблокуємо шляхи. Тому розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів – військовий, і тому з такими запитами ми звертаємось до наших партнерів, і Португалія також не виключення", – заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна для захисту потребує системи MLRS – американські пускові установки, що використовуються в якості ракетних систем залпового вогню. Завдяки ним Україна зможе звільняти свою територію.

"Ще раз звертаюся до країн, які бояться надати MLRS. Бояться, що Україна буде якимось чином наступати на Росію. Хочу нагадати, що війну ми ведемо саме на своїй території. І навіть якщо хтось звик, що Донбас – це окупована територія Росією, то ми хотіли б сказати, що це не дуже добрі звички. І ми ідемо крок за кроком, і будемо йти, щоб звільняти наші території", – наголосив президент.

Він додав, що РФ на різних рівнях погрожує країнам, щоб вони не передавали нам системи MLRS.

Нагадаємо, Росія відвезла вкрадене українське зерно до Сирії. Єгипет судно з награбованим у своїх портах приймати відмовився.