Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року.

Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Відповідний меморандум підписали сьогодні з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою під час його візиту в Київ", - зазначив він.

Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року.

"Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги. Дякую Португалії за цю підтримку!" – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр Португалії Антоніу Кошта вперше приїхав в Україну. Він відвідав місто Ірпінь, яке постраждало внаслідок російського вторгнення.

Також Кошта зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і засвідчив готовність долучитися до відбудови України після війни.