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Речник Пентагону Кірбі отримав посаду в Білому домі

Його призначено координатором Ради національної безпеки США.

Речник Пентагону Кірбі отримав посаду в Білому домі
Речник Пентагону Джон Кiрбi
Фото: EPA/UPG

Речник Пентагону Джон Кірбі незабаром стане координатором з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Про це з посиланням на заяву Білого дому повідомляє CNN.

"Президент Джо Байден офіційно оголосив у п’ятницю (20 травня, – ред.), що речник Пентагону Джон Кірбі обійме нову посаду в Білому домі", – сказано в повідомленні.

У новій ролі Кірбі "координуватиме зусилля різних департаментів для пояснення політики США".

"Джон розуміє складнощі оборонної та зовнішньої політики США, тож матиме змогу репрезентувати Адміністрацію у важливих питаннях національної безпеки", – заявив з приводу призначення Джо Байден.

Передбачається, що Кірбі не проводитиме регулярні пресбрифінги, але доповнюватиме чинного речника Білого дому Карін Жан-П’єр.

CNN зауважує, що Кірбі був одним з основних речників США під час російського вторгнення до України.

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