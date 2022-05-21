Речник Пентагону Кірбі отримав посаду в Білому домі

Речник Пентагону Джон Кірбі незабаром стане координатором з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.
Про це з посиланням на заяву Білого дому повідомляє CNN.
"Президент Джо Байден офіційно оголосив у п’ятницю (20 травня, – ред.), що речник Пентагону Джон Кірбі обійме нову посаду в Білому домі", – сказано в повідомленні.
У новій ролі Кірбі "координуватиме зусилля різних департаментів для пояснення політики США".
"Джон розуміє складнощі оборонної та зовнішньої політики США, тож матиме змогу репрезентувати Адміністрацію у важливих питаннях національної безпеки", – заявив з приводу призначення Джо Байден.
Передбачається, що Кірбі не проводитиме регулярні пресбрифінги, але доповнюватиме чинного речника Білого дому Карін Жан-П’єр.
CNN зауважує, що Кірбі був одним з основних речників США під час російського вторгнення до України.