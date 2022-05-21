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В безпечні зони України переміщено вже 517 підприємств, - Шмигаль

Більшість з них - переробна промисловість.

В безпечні зони України переміщено вже 517 підприємств, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Уряд продовжує допомагати підприємствам, які потребують релокації. Переміщено вже 517 таких підприємств. 

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

“Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася майже вдвічі, порівняно з початком воєнних дій — з 32% до 17%. За останні місяці відкрито більш ніж 20 тисяч нових ФОПів. Це фактично відповідає показникам 2021 року”, - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Він додав, що понад 215 тисяч підприємств (44 тисячі юросіб та 17 тисячі ФОПів) обрали перехід на нову податкову систему, за якою ставка становить лише 2%. 

“З 24 лютого цього року майже 6 тисяч бізнесів по всій країні скористалися цією програмою (кредитування під 0%), а загальна сума кредитування склала 20,5 млрд гривень”, - розповів Денис Шмигаль. 

Також в межах програми держгарантій на портфельній основі 15,4 млрд гривень отримали українські аграрії, а загальний об’єм виданих їм коштів за всіма програмами склав 27 млрд гривень. 

Нагадаємо, на засіданні 17 травня Кабмін розширив перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. гривень.

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