В безпечні зони України переміщено вже 517 підприємств, - Шмигаль

Більшість з них - переробна промисловість.

Уряд продовжує допомагати підприємствам, які потребують релокації. Переміщено вже 517 таких підприємств.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

“Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася майже вдвічі, порівняно з початком воєнних дій — з 32% до 17%. За останні місяці відкрито більш ніж 20 тисяч нових ФОПів. Це фактично відповідає показникам 2021 року”, - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що понад 215 тисяч підприємств (44 тисячі юросіб та 17 тисячі ФОПів) обрали перехід на нову податкову систему, за якою ставка становить лише 2%.

“З 24 лютого цього року майже 6 тисяч бізнесів по всій країні скористалися цією програмою (кредитування під 0%), а загальна сума кредитування склала 20,5 млрд гривень”, - розповів Денис Шмигаль.

Також в межах програми держгарантій на портфельній основі 15,4 млрд гривень отримали українські аграрії, а загальний об’єм виданих їм коштів за всіма програмами склав 27 млрд гривень.

Нагадаємо, на засіданні 17 травня Кабмін розширив перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. гривень.