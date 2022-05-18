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Злочинна група в Одесі намагалася вбити місцевого підприємця, - НПУ

Правоохоронці скерували обвинувачення до суду.

Злочинна група в Одесі намагалася вбити місцевого підприємця, - НПУ
Фото: Пресслужба поліції Одещини

В Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувачення злочинній групі, яка організувала замах на вбивство 27-річного підприємця з ринку "Привоз".

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одещини.

"Молодого чоловіка, що займався торгівлею водними біоресурсами, намагався "прибрати" 44-річний конкурент. Правопорушник відкрито попросив бізнесмена піти з ринку, а коли той відмовився, знайшов людей, які погодилися за грошову винагороду усунути його раз і на зажди", - розповіли в обласному управлінні поліції.

Конкурент поскаржився на підприємця кумові, той звів його з "кримінальним авторитетом", який був засуджений до позбавлення волі за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Останній підібрав у виправній колонії кілера та пособника, щоб виконати замовлення на майже сто тисяч гривень.

"Коли організована група була готова спричинити бізнесмену несумісні з життям тілесні ушкодження, її затримали. Спецоперація проводилася за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області одночасно на ринку, куди прибув виконавець по жертву, в оселях замовника та пособників і камері утримання їхнього лідера", - зазначили в поліції.

Зловмисникам загрожує від 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у січні цього року в Київській області поліція затримала жителя міста Василькове, якого підозрюють у вбивстві подружжя підприємців з Волині.

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