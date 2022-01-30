Попередньо, між нападником та чоловіком трапився словесний конфлікт.

У Київській області поліція затримала 52-річного жителя міста Василькове, якого підозрюють у вбивстві подружжя підприємців з Волині.

Про це повідомили в обласній поліції.

Ввечері 29 січня на Обухівщині виявили чорний фургон з тілами двох осіб. На тілі загиблих підприємців правоохоронці виявили численні забійні та колото різані рани.

Поліція з'ясувала, що 45-ти та 50-річний підприємці приїхали на Київщину з Волині у справах.

Попередньо, між нападником та чоловіком трапився словесний конфлікт, після чого зловмисник наніс йому багаточисленні удари молотком. Потім зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину підприємця, внаслідок чого жінка загинула.

Підозрюваний намагався приховати сліди злочину: поклав тіла підприємців у фургон і відвіз на одну із вулиць Василькова, де і покинув.

“З понівеченими тілами подружжя кат їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події. Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові”, – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.

Нагадаємо, двом мешканцям Мелітопольського району повідомлено про підозру у викраденні та навмисному вбивстві малолітньої дитини у серпні 2021 року.